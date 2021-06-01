Интернет-магазин СтройДвор
Строительные и отделочные материалы в Таганроге
Благодаря индивидуальному подходу к каждому клиенту, комплексному и качественному обслуживанию магазин строительных материалов СтройДвор успешно зарекомендовал себя на рынке товаров и услуг Таганрога поддерживая постоянные партнёрские отношения со своими клиентами и поставщиками.
Наши преимущества
Ассортимент нашей компании насчитывает более 15 тысяч SKU; Cпособ покупки и оплаты: через колл-центр, сайт или непосредственно в магазине; Для физических лиц разработана программа лояльности; Удобные формы оплаты; Работа с персональным менеджером компании; Наличие собственного транспорта для быстрой доставки строительных материалов по Таганрогу и пригороду. Работая на рынке не первый год, мы смогли укомплектовать товарами сотни объектов и заслужить положительные отзывы клиентов.
Мы настроены на взаимовыгодное сотрудничество!